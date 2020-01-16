Штаты смогут уничтожить Россию за 15 минут

Путем милитаризации космоса США могут снизить ценность ядерного потенциала России и Китая. Фото: commons.com.ua

Путем милитаризации космоса США могут снизить ценность ядерного потенциала России и Китая.

Это один из способов преодоления позиционного тупика в условиях гипотетической ядерной атаки, говорит заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка США предупредила о страшной разработке России

"Уверен, что если в течение тридцати лет в США не произойдет экономический крах, то они смогут создать и вывести на орбиту десятки платформ с гиперзвуковым ядерным оружием, которые будут висеть над территорией противника и в течение пятнадцати минут смогут его уничтожить", – сказал Макиенко , передает expert.ru.

По его словам, самостоятельно Россия не может противостоять США.

Ученые смоделировали последствия "ограниченного" ядерного конфликта между Россией и НАТО. И пришли к выводу, что даже "локальное" использование ядерного оружия приведет к гибели почти 100 млн человек.