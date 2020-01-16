Штаты смогут уничтожить Россию за 15 минут

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 279
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 774
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 342
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 423
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 360
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1512
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2376
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3222
Фото
Все фото
4
7
6
7
5
Сфотографировали уникальное природное явление сияющих волн
Сфотографировали уникальное природное явление сияющих волн
Сожженные леса Австралии начинают восстанавливаться
Сожженные леса Австралии начинают восстанавливаться
Афганистан и Пакистан накрыли снегопады: погибло более сотни человек
Афганистан и Пакистан накрыли снегопады: погибло более сотни человек
Двое украинцев погибли в Польше
Двое украинцев погибли в Польше
В Венеции пересохли водные каналы: в чем причина
В Венеции пересохли водные каналы: в чем причина
Видео
Все видео
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 801
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2673
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2034
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3906
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 954
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
четверг, 16 января 2020 09:10

Штаты смогут уничтожить Россию за 15 минут

  Комментировать
Штаты смогут уничтожить Россию за 15 минут
Путем милитаризации космоса США могут снизить ценность ядерного потенциала России и Китая. Фото: commons.com.ua

Путем милитаризации космоса США могут снизить ценность ядерного потенциала России и Китая.

Это один из способов преодоления позиционного тупика в условиях гипотетической ядерной атаки, говорит заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка США предупредила о страшной разработке России

"Уверен, что если в течение тридцати лет в США не произойдет экономический крах, то они смогут создать и вывести на орбиту десятки платформ с гиперзвуковым ядерным оружием, которые будут висеть над территорией противника и в течение пятнадцати минут смогут его уничтожить", – сказал Макиенко , передает expert.ru.

По его словам, самостоятельно Россия не может противостоять США.

Ученые смоделировали последствия "ограниченного" ядерного конфликта между Россией и НАТО. И пришли к выводу, что даже "локальное" использование ядерного оружия приведет к гибели почти 100 млн человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Штаты смогут уничтожить Россию за 15 минут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

Студента оплакивала вся страна

Самое читаемое
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 20828
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 16929
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением 1 Просмотров: 13437
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 12753
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
4
 Просмотров: 8379
Мир
Соратник Джулиани уверяет, что Трамп врет касательно Украины
Соратник Джулиани уверяет, что Трамп врет касательно Украины Просмотров: 90
Путин изменит Конституцию РФ для пожизненного правления - эксперт
Путин изменит Конституцию РФ для пожизненного правления - эксперт Просмотров: 684
Украину пообещали лишить любой помощи США
Украину пообещали лишить любой помощи США Просмотров: 1296
Кадыров ушел в отставку
Кадыров ушел в отставку Просмотров: 3006
Сфотографировали уникальное природное явление сияющих волн
Сфотографировали уникальное природное явление сияющих волн
4
 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
13
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
2
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
2
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
Голосов: 1735
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua