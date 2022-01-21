Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма

Музей естественной истории США в Нью-Йорке убрал со входа статую 26-го американского президента Теодора Рузвельта на коне.

Скульптура изображала Рузвельта верхом на лошади с индейцем и африканцем подле, сообщает CNN.

Фото: Reuters

"В 2020-м памятник назвали таковым, что представляет темнокожее и коренное население США как подневольное и расово низшее. В июне того же года на фоне протестов Black Lives Matter музей попросил власти Нью-Йорка убрать статую. Город поддержал предложение, но убрали памятник только теперь", - говорится в сообщении.

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Скульптуру начали демонтировать 18 января 2022 года. Завершили демонтаж 20 января. Теперь специалисты должны отреставрировать площадь, где раньше был памятник. Саму скульптуру не уничтожат, ее перевезут в президентскую библиотеку Рузвельта в штате Северная Дакота. Открытие библиотеки запланировали на 2026 год, там отметили, что заключили долгосрочное соглашение по памятнику.

Статую Рузвельта открыли в 1940 году в рамках большего мемориала в честь 26-го президента США. Политик руководил Соединенными Штатами с 1901-1909 год. В 1906 году он получил Нобелевскую премию мира. На фоне протестов в 2020 году по всему миру сносили памятники, которые разными способами прославляли расизм. Например, в Лондоне убрали памятник Роберту Миллигану, который был предпринимателем и рабовладельцем. В Бристоле митингующие снесли статую работорговца Эдварда Колстона.