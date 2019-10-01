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вторник, 01 октября 2019 14:06

Штат США поглотила зимняя буря
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Штат Монтана (США) засыпало снегом
Фото: denver.cbslocal.com
Штат Монтана (США) засыпало снегом
Штат Монтана (США) засыпало снегом
Штат Монтана (США) засыпало снегом
Штат Монтана (США) засыпало снегом

В северном штате США Монтана выпала аномальное количество снега. Власти региона объявили чрезвычайное положение.

Стихия заблокировала транспортные и железнодорожные пути. Приостановили работу учебных заведений. Мощный ветер повалил деревья и разрушил линии электропередач. Без света остались почти 20 тыс. домов, пишет The Weather Channel.

Губернатор штата Стив Буллок назвал зимнюю бурю - неожиданным сюрпризом в сентябре.

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Метеорологи зафиксировали, что в городе Браунинг высота снежного покрова достигла 121 см. Местные жители шокированы от таких неожиданных погодных изменений и публикуют в соцсетях впечатляющие кадры метели.

В начале недели в четырех штатах Америки из-за урагана "Дориан" объявили чрезвычайное положение и сообщили об эвакуации. Национальный ураганный центр США прогнозирует оползни в прибрежных районах.

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