Старые споры решают дракой: прошел "мордобойный" фестиваль

В перуанском городе Лиме состоялся боевой фестиваль "Таканукай".

От время фестиваля перуанцы решают старые споры в кулачных боях друг против друга. Праздник ежегодно проходит во время рождественских праздников в провинции Чумбивилкас в Андах, передает Depo.ua.

Автор: Depo.ua В Перу прошел "мордобойный" фестиваль.

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Впервые как праздник его провели 2014-го, но традиция решать споры боем идет с давних времен. Ранее конфликты боем решались даже между детьми и пожилыми людьми.

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