Старейшему человеку в мире исполнилось 119 лет

Японка Кане Танака, которую считают самым старейшим человеком в мире, 2 января отмечает 119-летие.

Об этом сообщает Kyodo News.

Танака родилась 2 января 1903 года в префектуре Фукуока, где проживает по сей день в доме престарелых.

В марте 2019 года японку внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого старейшего человека на Земле - в то время Танаке исполнилось 116 лет.

Эквадорцы Хулио Мора и Вальдрамина Квинтерос попали в Книгу рекордов Гинесса как супруги, которые дольше всех в мире живут вместе, и одновременно самые старые. Ему 110 лет, ей — 104. Поженились 79 лет тому назад.