Штамм Delta: за сутки в России от коронавируса умерло рекордное количество человек

23 июля У России от коронавируса умерли 799 человек.
Это новый суточный рекорд смертности. Число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в России возросло за сутки на 23 947, lj 6102469, сообщает "Радио Свобода".
В РФ стремительно распространяется штамм Delta.
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Более 10 регионов объявили обязательную вакцинацию для работников. 20% населения получили первую вакцину, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Британские ученые службы здравоохранения - PHE в своей стране обнаружили заражение новой мутацией коронавируса B.1.621. Действуют против него существующие вакцины и как протекает болезнь у зараженных новым штаммом Covid-19 - неизвестно. Этот вопрос активно исследуют ученые.
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