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суббота, 24 июля 2021 15:55

Штамм Delta: за сутки в России от коронавируса умерло рекордное количество человек

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Штамм Delta: за сутки в России от коронавируса умерло рекордное количество человек
В РФ за сутки умерли 799 человек. Фото: Reuters

23 июля У России от коронавируса умерли 799 человек.

Это новый суточный рекорд смертности. Число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в России возросло за сутки на 23 947, lj 6102469, сообщает "Радио Свобода".

В РФ стремительно распространяется штамм Delta.

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Более 10 регионов объявили обязательную вакцинацию для работников. 20% населения получили первую вакцину, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Британские ученые службы здравоохранения - PHE в своей стране обнаружили заражение новой мутацией коронавируса B.1.621. Действуют против него существующие вакцины и как протекает болезнь у зараженных новым штаммом Covid-19 - неизвестно. Этот вопрос активно исследуют ученые.

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