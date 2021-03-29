Стало известно, сколько судов застряло в Суэцком канале

Застрявшие суда могут получить скидки от властей страны на прохождение канала после его разблокировки. Фото: EPA / UPG

В пробке, которая возникла в Суэцком канале из-за застрявшего поперек него контейнеровоза Ever Given, собралось 369 судов, включая 25 нефтетанкеров. Об этом заявил глава управления этой водной магистрали Египта Усама Рабиа в эфире телеканала Al Arabiya в воскресенье, 28 марта.

По словам чиновника, застрявшие суда могут получить скидки от властей страны на прохождение канала после его разблокировки.

"Мы круглосуточно работаем, чтобы сдвинуть севший на мель контейнеровоз. Мы не исключаем также третьего сценария, когда придется снижать груз судна. Но этот сценарий очень сложный и требует много времени", - сообщил глава управления.

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Через пробку в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час. Контейнеровоз Ever Given заблокировал проход более 230 судов, пишет Forbes со ссылкой на подсчеты судоходной компании Lloyd's List.