Стало известно, кто лидирует на парламентских выборах в Косово

По предварительным данным на парламентских выборах в Косово побеждает националистическая партия "Самоопределение". Фото: AP

По предварительным данным на парламентских выборах в Косово побеждает националистическая партия "Самоопределение".

По информации Reuters, это усложнит ситуацию с многолетней территориальным спором с Сербией.

По результатам Государственной избирательной комиссии, партия "Самоопределение" лидирует с 48% голосов, тогда как другая оппозиционная партия "Демократическая партия Косово" (ДПК), набрала 18,3% голосов.

Лидер "Самоопределения" Альбин Курти, который занимал пост премьер-министра Косово в течение пяти месяцев прошлого года, заручился поддержкой обязательств бороться с широко распространенной коррупцией и позицией, согласно которой не должно быть компромиссов в диалогах с Сербией.

14 февраля в Косово прошли досрочные выборы в парламент, уже третьи по счету за последние три года. Основанием для досрочных выборов стало решение Конституционного суда в декабре 2020 года о незаконности голосования за назначение правительства Авдуллы Хоти.