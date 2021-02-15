Стало известно, кто лидирует на парламентских выборах в Косово

По предварительным данным на парламентских выборах в Косово побеждает националистическая партия "Самоопределение".
По информации Reuters, это усложнит ситуацию с многолетней территориальным спором с Сербией.
По результатам Государственной избирательной комиссии, партия "Самоопределение" лидирует с 48% голосов, тогда как другая оппозиционная партия "Демократическая партия Косово" (ДПК), набрала 18,3% голосов.
Лидер "Самоопределения" Альбин Курти, который занимал пост премьер-министра Косово в течение пяти месяцев прошлого года, заручился поддержкой обязательств бороться с широко распространенной коррупцией и позицией, согласно которой не должно быть компромиссов в диалогах с Сербией.
14 февраля в Косово прошли досрочные выборы в парламент, уже третьи по счету за последние три года. Основанием для досрочных выборов стало решение Конституционного суда в декабре 2020 года о незаконности голосования за назначение правительства Авдуллы Хоти.
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