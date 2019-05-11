Стало известно, когда Тереза Мэй объявит дату своей отставки

Объявит на собрании 15 мая. Фото: ДТ

На следующей неделе премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй может назвать дату своей отставки.

Об этом заявил председатель консервативного комитета 1922 года Грэм Брейди, сообщает BBC.

В комитете попросили Мэй объяснить ее планы на будущее. Она предложила приехать и встретиться с руководителем.

"Было бы странно, если бы это не привело к четкому пониманию дать ее отставки в конце собрания", - отметил Брэди.

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Встреча состоится в среду, 15 мая.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили продление срока Brexit.