Стали известны подробности гибели украинского пилота в Ливии

В Ливии во время ракетного обстрела уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76. Погиб украинец. Фото - Facebook

Сообщили подробности гибели украинского летчика Владимира Бухальского во время ракетного обстрела самолетов в Ливии.

Он погиб при попытке спасти бортовые документы. Летчик был военным пенсионером, до выхода на пенсию он занимал должность заместителя командира 25-й бригады транспортной авиации. После свержения ливийского правителя Муаммара Каддафи в 2011 году Бухальский командовал экипажем во время эвакуации украинцев из Ливии, рассказал ливийский журналист Абдулькадер Ассад, передает "Страна".

О судьбе второго летчика ничего не сообщается.

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Также издание сообщило, что 26 июля Государственная авиационная служба Украины отозвала разрешение на полеты в авиакомпании "Европа Эйр", которая владела самолетами. Вероятно это связано с перевозками контрабандного оружия.

Украинские военно-транспортные самолеты были обстреляны из ракет 26 июля во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ для одной из сторон конфликта в Ливии.