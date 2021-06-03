Стадо слонов прошло полтысячи километров

 
Ексклюзивы
1/5
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Просмотров: 99
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 414
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 270
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 270
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
4 Просмотров: 3033
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 270
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 522
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 549
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 729
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 450
Фото
Все фото
12
6
5
3
9
Катастрофу судна у Шри-Ланки объявили одной из самых страшных
Катастрофу судна у Шри-Ланки объявили одной из самых страшных
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Террористы подорвали дорогу. Есть убитые и раненные
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Людей эвакуировали, дома поплыли - наибольшее за 100 лет наводнение накрыло страну
Людей эвакуировали, дома поплыли - наибольшее за 100 лет наводнение накрыло страну
Видео
Все видео
Стадо слонов прошло полтысячи километров
Стадо слонов прошло полтысячи километров
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Интервью
1/5
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Опасности для олигархов нет - Игорь Луценко раскритиковал закон Зеленского
Просмотров: 99
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 765
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1998
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 540
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1116
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 585
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 15:05

Стадо слонов прошло полтысячи километров

  Комментировать
Стадо слонов прошло полтысячи километров
Слоны прошли почти 500 км / YouTube

Стадо из 15 слонов, сбежавших в прошлом году из заповедника на юго-западе Китая прошло более 500 км и теперь достигло города Куньмина, население которого более 7 млн ​​человек.

В прошлом году стадо из 16 животных сбежало из заповедника недалеко от города Пуэра. Сначала было 16 слонов, но два передумали и вернулись в заповедник. Один слоненок родился в дороге. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молния убила стадо из 18 слонов

Сейчас в стаде шесть самок, три взрослых самца, три молодых самца и трое детенышей. Пока никто не придумал, как вернуть животных в заповедник.

Оперативная группа смотрителей пытается по возможности направить слонов так, чтобы избегали крупных городов на пути. Для этого их привлекают разложенной по дороге едой.

Иногда визита слонов не избежать. Во вторник животные посетили нескольких удаленных домов престарелых. Они даже из любопытства заглядывали в комнаты, поэтому некоторые испуганные постояльцы прятались под кроватями. В среду вечером, 2 июня, стадо подошло к окраине столицы провинции Юньнань, городу Куньмину.

Власти города создали командный центр для наблюдения за стадом. Передвижения отслеживает оперативная группа из 360 человек на 78 машинах и девять дронов. Их задача - организовать прохождение стада по ближним населенным пунктам, минуя мегаполис. Местных жителей предупреждают, чтобы не оставляли пищу, преимущественно кукурузу, в доступных местах, а также не пугали слонов петардами или другими средствами.

В стратегических местах устроены заграждения. Для животных приготовили около 18 тонн корма.

"Впервые в Китае видим такую ​​далекую миграцию диких слонов. Переход азиатских слонов - привычное явление, но обычно происходит между несколькими местами в определенном районе. Мы не знаем, какова их цель. Пожалуй, вожак стада неопытный, и сбил группу с пути", - говорит эксперт из азиатских слонов из Университета в Юньнани Чен Миньен.

Пока слоны не поранили ни одного человека. Но потери на полях и посевах на пути животных уже превысили $1 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стадо слонов прошло полтысячи километров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 6732
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 5221
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4617
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
С удочками, велосипедами и утюгами - как выглядели дети больше 100 лет назад
14
 Просмотров: 4221
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 4005
Мир
За убийство Джорджа Флойда полицейского могут "закрыть" на десятки лет
За убийство Джорджа Флойда полицейского могут "закрыть" на десятки лет Просмотров: 36
Covid-19 будут определять за 3 сек. - подробности
Covid-19 будут определять за 3 сек. - подробности Просмотров: 108
Агентство авиабезопасности ЕС запретило полеты над Беларусью
Агентство авиабезопасности ЕС запретило полеты над Беларусью Просмотров: 423
Катастрофу судна у Шри-Ланки объявили одной из самых страшных
Катастрофу судна у Шри-Ланки объявили одной из самых страшных
12
 Просмотров: 1422
Богатые страны обеспечат бедным государствам больше вакцин от коронавируса
Богатые страны обеспечат бедным государствам больше вакцин от коронавируса Просмотров: 27
Больше всего комментируют
5
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
4
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2
Германия и Франция скептически настроены по отношению к Украине в НАТО - эксперт
2
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
1
Молотком по голове и ножом по горлу: грабитель искалечил продавщицу
Голосов: 2702
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть