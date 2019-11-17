Стабильно и без неожиданностей - в Беларуси начались выборы

в Беларуси стартовали выборы / фото: https://www.radiosvoboda.org

Сегодня в в Беларуси начались досрочные парламентские выборы - выбирают депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Для участия в голосовании в стране и за ее пределами открылись 5831 и 46 избирательных участков соответственно. Они будут работать с 9:00 до 21:00 по киевскому времени. На выборах зарегистрировали более 6,88 млн человек, что будут голосовать. Также местный Центризбирком аккредитовал более 28 тыс. национальных и 1028 международных наблюдателей за выборами.

Выбирать этого дня будут 110 членов нижней палаты белорусского парламента из 513 кандидатов, подавших свои заявки на участие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Без Украины не будет суверенной Европы" - Туск о "любви" Макрона к России

Чтобы выборы признали состоявшимися, в них должны принять участие не менее половины избирателей, включенных в списки. Явка на предыдущем досрочном голосовании, которое проходило с 12 по 16 ноября, составила 35,77%.

Палата представителей Национального собрания в составе 110 депутатов избирается на четыре года. В истории суверенной Беларуси парламентские выборы проводились в 1995, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годах. После 1995 года ни одни выборы не были признаны ОБСЕ как свободные и демократические.

В общем власть под разными предлогами сняла с выборов 13 оппозиционных кандидатов, в эфир не пропускались их выступления с призывами к смене власти, импичмента Лукашенко, в газетах обязательные по закону к публикации в государственных СМИ программы кандидатов в депутаты цензуре или не публиковали.

На всех президентских выборах с 1994 года побеждал Александр Лукашенко. Следующий Голосование лидера страны состоится в 2020 году.