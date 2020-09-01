СССР сбил пассажирский "Боинг"

Самолет, сбивший советский истребитель / Wikipedia

1 сентября 1983-го советский истребитель "Су-15" сбил южнокорейский "Boeing-747". Из-за ошибок в навигации тот залетел в воздушное пространство СССР. Погибли 269 человек.

Самолет авиакомпании Korean Air Lines выполнял регулярный рейс по маршруту Нью-Йорк - Сеул. 31 августа он совершил посадку на Аляске для дозаправки. 1 сентября вылетел в Сеул. Маршрут должен был пролегать над Тихим океаном, восточнее Камчатки, затем над Японией, минуя СССР.

С начала самолет отклонялся от маршрута. В то же время в воздухе был самолет-разведчик США RC-135, который на время сблизился с "Боингом". Представленные позже советские данные указывали, что самолеты настолько сблизились, что метки на радарах слились. После этого "Боинг" отправился вглубь СССР, а разведчик - по маршруту, близкому к международной воздушной трассе. Советское ПВО с этого момента вели "Боинг" как американский разведчик, чему способствовали подобные размеры и конструкция самолетов. Все попытки связаться с нарушителем советская сторона делала на военных частотах. Пилоты гражданского судна их не слышали.

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Самолет отклонялся от курса на 300 км в сторону Сахалина. Навстречу "Боинга" подняли два советских истребителя "Су-15". Перехватчик догнал нарушителя и какое-то время сопровождал, но тот находился вне зоны обзора пилотов "Боинга". "Су-15" сделал несколько предупредительных очередей с авиапушки. Пилоты лайнера не заметили. Однако заметили присутствие истребителя, поэтому начали снижать скорость. Советский пилот принял это за попытку побега. Тогда получил приказ уничтожить нарушителя. Истребитель сбил лайнер двумя ракетами.

Действия СССР возмутили Запад. Президент США Рональд Рейган назвал инцидент "преступлением против человечества", "актом варварства и нечеловеческой жестокости".

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) провела два расследования: после катастрофы и через восемь лет. По указанию президента России Ельцина ИКАО передали копии записей "черных ящиков". Они указывают, что самолет летел на автопилоте. До попадания ракет пилоты были спокойны, вели обычные разговоры. Не знали об отклонении от курса, не видели истребителей. Обе комиссии пришли к выводу, что вероятной причиной отклонения было то, что пилоты неправильно настроили автопилот и не проверяли для уточнения координаты. Нарушение воздушного пространства СССР было непреднамеренным.