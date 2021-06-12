СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Красная Армия вступает на территорию Литвы во время первой советской оккупации Литвы в 1940-м / LIMIS

Несмотря на принятие ультиматума о смене правительства и разрешение на размещение на своей территории контингента Красной Армии, 15 июня 1940-го советские войска оккупировали Литву, а на следующий день - Латвию и Эстонию. По результатам проведенных через месяц "парламентских выборов" в трех странах победили прокоммунистические силы и в начале августа Литва, Латвия и Эстония вошли в СССР как советские республики.

Отдельной частью подписанному 23 августа 1939-го в Москве пакта Молотова-Риббентропа был секретный протокол, первый пункт которого оценивал сферу интересов СССР в балтийском регионе. В советскую зону влияния принадлежали Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

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Под давлением СССР 28 сентября 1939-го был подписан советско-эстонский договор о взаимопомощи сроком на десять лет, который де-факто ограничивал суверенитет Эстонии. Он предусматривал введение в страну 25-тысячного контингента Красной армии, а также передачу стратегических портов, островов, и лучших эстонских аэродромов. 18 октября советские войска вошли в Эстонию. 5 октября такой же пакт с СССР подписала Латвия, и в страну тоже ввели 25 тыс. советских солдат. Под давлением СССР 10 октября литовское правительство было вынуждено согласиться на ввод 20 тыс советских солдат. Формально Эстония, Латвия и Литва стали советскими протекторатами, но в вопросах внутренней политики оставались независимыми.

Сомнительная победа СССР в "зимней войне" с Финляндией и победы Вермахта на западном фронте давали балтийским странам призрачную надежду избавиться от советской "протекции". В этих условиях СССР решил завершить демонтаж государственности этих стран. Используя как повод вроде бы антисоветский характер заключенного еще в 1934-м пакта о сотрудничестве между Литвой, Латвией и Эстонией, 14 июня 1940-го СССР выдвинул Литве ультиматум, которым потребовал смены правительства на более лояльное к себе и разрешения на пребывание на ее территории неограниченного советского военного контингента.

Угроза неминуемой оккупации расколол правящую верхушку страны. 15 июня 1940 года президент Литвы, который настаивал на вооруженном сопротивлении, оставшись в меньшинстве, сложил полномочия и уехал в Германию. В тот же день в Литву вошли советские войска и в Вильнюсе сформировали "народное правительство" во главе с коммунистом Юстасом Палецкисом.

16 июня 1940-го аналогичные ультиматумы получили правительства Латвии и Эстонии, которые были оккупированы следующий день. 14 июля в всех трех балтийских странах провели внеочередные "парламентские выборы", на которых победили единые допущены к ним прокоммунистические "Союзы трудового народа". 21-22 июля вновь избранные "депутаты" провозгласили создание Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР, и приняли декларации о вхождении в СССР.