США заявивлы о причастности России к масштабным кибератакам

По мнению специалистов, хакеры "собирали ценные разведданные" и именно это было их целью. Фото: pixabay

В ведомствах нацбезопасности США предполагают след России в масштабных кибератаках на правительственные учреждения, которие произошли накануне.

Злоумышленники являются русскими по происхождению, заявили в ФБР, Агентстве национальной безопасности и Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Пока оценивают, что от атак хакеров пострадали 18 тыс. государственных и частных организаций США.

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По мнению специалистов, хакеры "собирали ценные разведданные" и именно это было их целью. Организации, которые пострадали, работали с программным обеспечением компании SolarWinds.

Дело расследуют, эксперты ищут и информируют другие ведомства, которие подверглись нападению.

Хакеры, вероятно, связаны с властью России, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и просмотреть исходный код. Этот код используется для создания программных продуктов. Сейчас стоит вопрос о намерениях хакеров, сообщает компания Microsoft.