США заморозили госрезервы Афганистана

США перекрыли талибам доступ к госрезервам Афганистана. Фото: Фокус

Администрация президента США заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на счетах американских банков.

Это стало одним из первых решений администрации Байдена относительно экономики Афганистана после захвата власти в этой стране талибами, сообщает The Washington Post.

Резервные финансовые активы центрального банка Афганистана по состоянию на апрель оценивались в $9,4 млрд. Большая их часть размещена за пределами страны. Вероятно, миллиарды долларов хранятся в США, но точная сумма неизвестна.

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15 августа 2021 боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана.