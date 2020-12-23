США "забивает кол в сердце" "Северному потоку - 2" - СМИ

США планируют окончательно добить российский проект. Фото: Reuters

США готовят расширенные санкции против строительства российского "Северного потока-2"

Reuters узнал об этом у чиновников администрации президента Дональда Трампа.

Они кажукть, что санкции нанесут смертельный удар проекту Газпрома.

"Мы получали удар за ударом, и теперь мы находимся в процессе вбивания кола в сердце проекту", - сказал чиновник, который решил остаться анонимным.

В этом месяце Россия возобновила строительство трубопровода. Он завершен на 90%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден хочет навсегда остановить строительство "Северного потока-2" - СМИ

В США заявили, что проект увеличит зависимость Европы от российского газа и ухудшит энергетическую безопасность.

На "Северный поток-2" давят и республиканцы, и демократы.

С 5 декабря в водах Германии восстановят укладку труб для газопровода "Северный поток-2". Работы будет проводить баржа "Фортуна", которая ходит под российским флагом с 5 до 31 декабря.