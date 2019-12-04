США выступили против участия России в саммитах "Большой семерки"

США против возвращения России в G7. Фото: РБК

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах G7 до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей".

"Палата представителей подтверждает свою полную поддержку отстранения России от участия в "группы восьми", а также призывает всех лидеров G7 выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократии во всем мире", – говорится в резолюции, сообщает Корреспондент.

Документ носит рекомендательный характер.

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Ранее соответствующее решение принял комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.