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пятница, 21 января 2022 05:53

США выдвинули обвинения против белорусских госслужащих за задержку самолета с оппозиционером Протасевичем

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США выдвинули обвинения против белорусских госслужащих за задержку самолета с оппозиционером Протасевичем
США ввели санкции против Беларуси за задержку самолета. Фото: Reuters

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против чиновников из Беларуси из-за инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Власти США подозревают некоторых белорусских чиновников в том, что те сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского самолета с американскими гражданами с целью ареста бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, говорится на сайте Минюста США.

Обвинения выдвинуты против главы "Белаэронавигации" Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников службы госбезопасности Беларуси.

"Эти лица обвиняются в сговоре с целью совершения акта воздушного пиратства, что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения и обязательное минимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Максимально возможные наказания в данном случае устанавливаются конгрессом США", — указали в минюсте США.

23 мая 2021 года в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

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