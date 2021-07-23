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пятница, 23 июля 2021 10:46

США выдаст афганцам тысячи виз, чтобы те спасли себя и семьи

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США выдаст афганцам тысячи виз, чтобы те спасли себя и семьи
США выдаст афганцам специальные визы. Фото: Islam-today

Палата представителей Конгресса США предоставит 8 тыс. специальных виз для иммигрантов из Афганистана.

Об этом сообщило издание Reuters.

Программа по иммиграционным визам доступна тем афганцам, которые сотрудничали с правительством США или американскими вооруженными силами. С декабря 2014 года Штаты выдали 26,5 тыс. специальных виз.

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Когда США начали выводить войска из Афганистана, возникла угроза для таких афганцев и их семей.

В последние недели радикальное афганское движение "Талибан" захватило новые территории и пограничные переходы. Это представляет угрозу для жизни мирного населения.

В конце июля власти США начнут эвакуацию афганцев со специальными визами. Первую группу доставят на военную базу в штате Вирджиния.

США выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начали упорядоченный вывод американского контингента. Американская армия покинула территорию страны.

Байден предостерег боевиков движения "Талибан" от атак на американских военнослужащих во время этого процесса. Он добавил, что в случае таких нападений США будут защищать себя и партнеров всеми имеющимися способами.

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