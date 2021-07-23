США выдаст афганцам тысячи виз, чтобы те спасли себя и семьи

Палата представителей Конгресса США предоставит 8 тыс. специальных виз для иммигрантов из Афганистана.
Об этом сообщило издание Reuters.
Программа по иммиграционным визам доступна тем афганцам, которые сотрудничали с правительством США или американскими вооруженными силами. С декабря 2014 года Штаты выдали 26,5 тыс. специальных виз.
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Когда США начали выводить войска из Афганистана, возникла угроза для таких афганцев и их семей.
В последние недели радикальное афганское движение "Талибан" захватило новые территории и пограничные переходы. Это представляет угрозу для жизни мирного населения.
В конце июля власти США начнут эвакуацию афганцев со специальными визами. Первую группу доставят на военную базу в штате Вирджиния.
США выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начали упорядоченный вывод американского контингента. Американская армия покинула территорию страны.
Байден предостерег боевиков движения "Талибан" от атак на американских военнослужащих во время этого процесса. Он добавил, что в случае таких нападений США будут защищать себя и партнеров всеми имеющимися способами.
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