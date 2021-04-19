США возобновили санкции против предприятий Беларуси

В Вашингтоне решили восстановить санкции против предприятий нефтехимической отрасли Беларуси. Фото: Reuters

США решили возобновить санкции против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси.

"Госдепартамент США полностью поддерживает сделанное сегодня Министерством финансов США объявления об отзыве Генеральной лицензии, связанной с Беларусью, и установлении 45-дневного периода прекращения операций. Этот шаг является еще одним следствием игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнения Беларусью своих обязательств по международному праву в области прав человека", - говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Санкции наложили против компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и его представительства в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно".

До 3 июня 2021 года с этими компаниями разрешаются только те операции, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

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"Учитывая резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее приостановление будет несовместимым с белорусским законом о демократии и несовместимо с американскими ценностями. Девять государственных предприятий финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя жестоким репрессиям против белорусского народа и неоднократному отказу от верховенства права", - отметили в Госдепе.

Страны Балтии, Латвия, Литва и Эстония, ввели санкции против 118 сторонников режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседа.