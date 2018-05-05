США восстанавливает северный флот для обороны от России

Новый флот будет базироваться на севере Атлантики. Фото: НТВ

В СЩА восстанавливают Второй флот. Он будет отвечать за северную часть Атлантического океана.

Его расформировали 7 лет назад. Теперь восстанавливает из-за агрессивного поведения со стороны России в мире, сообщает Reuters.

"Второй флот будет осуществлять оперативные и административные полномочия по назначению судов, самолетов и десантов на восточном и в северном побережье Атлантического океана", - заявил главком американского флота адмирал Джон Ричардсон.

Мир вернулся в эпоху соревнования сверхдержав, сфера безопасности продолжает становиться все более сложной и ставит перед нами все больше вызовов, считает он.

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Команда флота будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния. Сначала будет иметь 15 сотрудников, позже вырастет до более чем 200 человек.

Пока не известно, кто будет командовать вторым флотом и какие активы он будет включать.

Евросоюз больше заботиться о своей безопасности. Для этого нужно создать армию ЕС. Только через общую внешнюю политику и политику безопасности страны ЕС смогут обезопасить себя от от комплексной угрозы, которую несет глобализированный мир.