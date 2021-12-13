США ведут прямой диалог с Украиной и Россией - Псаки

США проводят постоянные консультации с Киевом и Москвой, надеясь урегулировать разногласия сторон.
Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для СМИ, сообщается на сайте Белого дома.
"День за днем мы работаем над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, ведем диалог с европейцами, но также напрямую - с украинцами и россиянами, и продолжаем рассматривать дипломатический путь урегулирования конфликта как основной в решении этой проблемы", - заявила Псаки.
Она сообщила о визите в Киев и Москву помощника госсекретаря США Карен Донфрид, которая уже провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во вторник Донфрид отбудет в Москву, где намерена встретиться с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США выделят $20 млн Украине для укрепления границ
Во время визита в Россию Донфрид обсудит наращивание российских войск у границы с Украиной и акцентирует внимание россиян на позиции Вашингтона о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
После чего Донфрид отправится в Брюссель для обсуждения ситуации с союзниками США по НАТО и партнерами из Европейского Союза.
Джен Псаки отметила, что команда Соединенных Штатов в сфере национальной безопасности активно сотрудничает с европейскими партнерами.
Помощница госсекретаря США Энтони Блинкена по европейским и евразийским делам Карен Донфрид с 13 по 15 декабря проводит встречи с чиновниками в Украине и России.
Комментарии