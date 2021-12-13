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вторник, 14 декабря 2021 00:26

США ведут прямой диалог с Украиной и Россией - Псаки

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США ведут прямой диалог с Украиной и Россией - Псаки
Джен Псаки: США ведут диалог с Киевом и Москвой. Фото: Reuters

США проводят постоянные консультации с Киевом и Москвой, надеясь урегулировать разногласия сторон.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для СМИ, сообщается на сайте Белого дома.

"День за днем ​​мы работаем над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, ведем диалог с европейцами, но также напрямую - с украинцами и россиянами, и продолжаем рассматривать дипломатический путь урегулирования конфликта как основной в решении этой проблемы", - заявила Псаки.

Она сообщила о визите в Киев и Москву помощника госсекретаря США Карен Донфрид, которая уже провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во вторник Донфрид отбудет в Москву, где намерена встретиться с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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Во время визита в Россию Донфрид обсудит наращивание российских войск у границы с Украиной и акцентирует внимание россиян на позиции Вашингтона о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

После чего Донфрид отправится в Брюссель для обсуждения ситуации с союзниками США по НАТО и партнерами из Европейского Союза.

Джен Псаки отметила, что команда Соединенных Штатов в сфере национальной безопасности активно сотрудничает с европейскими партнерами.

Помощница госсекретаря США Энтони Блинкена по европейским и евразийским делам Карен Донфрид с 13 по 15 декабря проводит встречи с чиновниками в Украине и России.

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