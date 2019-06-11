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вторник, 11 июня 2019 07:15

США увеличат военную помощь Украине

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США увеличат военную помощь Украине
На поставки военной помощи Украине, включая оборонные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил $ 250 млн. Фото: из открытых источников

Пентагон в следующем финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года, должен выделить $ 250 млн на военную помощь Украине. Эта инициатива в проекте американского военного бюджета, который подготовил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

Текст законопроекта обнародовала его администрация.

"В этом разделе 250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, которые позволяют министру обороны предоставлять правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведки", - говорится в законопроекте.

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Предлагается продлить на год запрет на использование бюджетных средств для осуществления любых видов деятельности, которые признают суверенитет России над Крымом.

Законодатели просят главу Пентагона совместно с госсекретарем не позднее 15 октября подать отчет о стратегии США по противодействию российским угрозам в Черном море.

Предъявляемые к законопроекту о бюджете Пентагона в 2020 году поправки обсудят на заседании комитета 12 июня. Затем документ рассмотрит все Палата представителей, после чего к работе подключится Сенат. Если обе палаты Конгресса одобрят проект бюджета, его отправят на подпись президенту США.

В бюджете США на текущий год на поставки военной помощи Украине выделяли $ 200 млн.

Начиная с 2014 года, Америка выделила более $ 1,1 млрд на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.

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Дата
11
июня

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