США угрожают Ирану полной изоляцией

США угрожают дипломатической и экономической изоляцией Ирана. Фото - Главком

Вашингтон намерен обеспечить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана для давления на иранский режим.

Такое заявление сделала представитель Госдепа США Морган Ортагус. Она отметила, что после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и обстрелов военных баз США многие интересуются стратегией Вашингтона.

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"Наша стратегия - дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", - заявила Ортагус в общении с журналистами Fox News.

Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят изменить режим в стране. А только поведение режима в Иране.

Самолет МАУ потерпел крушение вблизи Тегерана утром 8 января. Воздушное судно совершало рейс из столицы Ирана в Киев. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. Утром 11 января иранские военные обнародовали заявление, в котором признали свою ответственность за авиакатастрофу. Они объяснили, что самолет по ошибке приняли за вражескую цель и сбили ракетой после того, как он подошел к одному из военных объектов Революционной гвардии Ирана - Корпуса стражей Исламской революции.