США собирают глав МИД со всего мира - будут говорить о вакцинации

Блинкен анонсировал виртуальный разговор о всемирной вакцинации. Фото: GettyImages

США 10 ноября созывают виртуальную встречу министров иностранных дел со всего мира.

Будут обсуждаться вопросы пандемии Covid-19, в частности - вакцинация. Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует Reuters.

"Несмотря на прогресс во всемирной вакцинации, мы не там, где нам нужно быть", – заявил Блинкен.

На встрече будут обсуждаться "усилия по ускорению достижения справедливости и вакцины", добавил госсекретарь США.

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В Соединенных Штатах Америки 70% взрослого населения полностью иммунизированы от коронавируса. 80% граждан получили первую дозу вакцины. Вакцинация детей от 5 до 11 лет будет реализовываться с 8 ноября.