Блинкен начал турне на Ближний Восток. Фото: Reuters

США снова откроют генеральное консульство в Иерусалиме.

Это восстановит связи с палестинцами, которые были ограничены администрацией Трампа, заявил Госсекретарь Энтони Блинкен после встречи в Рамалле с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом.

Блинкен не назвал точную дату возобновления работы консульства. Он отметил, что для США это будет "важным способом взаимодействия с палестинским народом и оказания ему поддержки".

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Долгое время консульство выполняло функции автономного офиса, ответственного за дипломатические отношения США с Палестиной. Но тогдашний президент Дональд Трамп ограничил его деятельность и передал в подчинение послу в Израиле, когда перенес посольство США в Иерусалим.

Блинкен в понедельник начал турне на Ближний Восток, в ходе которого посетит Иерусалим, Рамаллу, а также Египет и Иорданию в рамках "интенсивной дипломатии" США, направленной на снятие напряженности в палестино-израильском конфликте.