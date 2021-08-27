США разыскивают одного из лидеров "Талибана" - за него предлагают $5 млн

Боевики "Талибана" идут по улице. Фото: Reuters

В 2011 году власти США объявили в розыск в качестве террориста одного из нынешних кандидатов в совет захваченного "Талибаном" Афганистана, куда будут входить 12 человек. За информацию о местонахождении Халиля ар-Рахмана Хаккани предлагали $5 млн.

Об этом сообщило издание NBC.

Хаккани действовал в интересах террористического движения "Аль-Каида". Он связан со многими терактами, отметили в государственном департаменте США.

Ранее стало известно, что в совет Афганистана войдут: глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара.

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Также ходили слухи, что талибы хотят включить в совет Ахмада Масуда, сына убитого 20 лет назад террористами "Талибана" Ахмада Шаха Масуда. Он был лидером "Северного альянса", который противостоял талибам.

Однако включение в совет Масуда представители СМИ считают маловероятным.

В результате взрывов в Кабуле погибли более 90 мирных афганцев и по меньшей мере 13 американских морпехов. Более 150 человек получили ранения. Общее количество раненых военнослужащих США достигло 18 человек.