США протестировали на коронавирус уже 6 млн человек

Соединенные Штаты провели 6 млн 26 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
Из всех подтвержденных в мире случаев заражения - около трети зафиксировано в США. Сейчас там диагностировали 136000 заражений, всего же - 3 миллиона 187 000, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, цитирует "Интерфакс".
По словам президента США Дональда Трампа, указано количество тестов является большей, чем в любой другой стране.
Майк Пенс, вице-президент США, добавил, что Штаты проводят около миллиона тестов в неделю. В ближайшее время их количество планируется увеличить до 2 миллионов в неделю.
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Сейчас же в США зарегистрировали более 60 000 смертей пациентов с коронавируса. Вылечились от заболевания более 120000 человек.
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