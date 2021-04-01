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четверг, 01 апреля 2021 16:03

США привели армию в боеготовность из-за российских войска на границах Украины

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США привели армию в боеготовность из-за российских войска на границах Украины
Пентагон обеспокоен военной активностью России. Фото: Reuters

Европейское командование вооруженных сил США привело в максимальную боеготовность армию из-за переброски российских войск к украинской границе и возобновления боевых действий на Донбассе.

Подробностями поделилось издание Politico.

Пентагон также обеспокоен большой активностью РФ в Восточной Европе и Арктике.

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По словам капитана Венди Снайдера, обсуждать уровень готовности никто не собирается из-за требований оперативной безопасности.

Один из чиновников сообщил, что к границе Украины стянули более 4 тыс. российских военных.

"Некоторые официальные лица считают, что Россия в основном занимается лязгом оружием и не желает восстанавливать наступление. Другие обеспокоены больше, считая, что намерения Путина неясны и операция по проверке нового президента может быстро перерасти в нечто более зловещее", - пишет The New York Times.

Соединенные Штаты обеспокоены обострением ситуации на Донбассе - последние нарушениями Россией режима прекращения огня и передвижением российских войск у границы с Украиной.

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