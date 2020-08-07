США пригрозили немецкому порту из-за строительства газопровода "Северный поток-2"

США поставили ультиматум Германии из-за строительства "Северного потока-2". Фото: Reuters

Американские сенаторы угрожают немецкому порту Мукран санкциями из-за строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Порту угрожают ощутимые последствия, если он продолжит оказывать логистическую поддержку российскому проекту. В частности, США лишат порт перспективы "финансового выживания", если он продолжит оказывать товары, услуги и поддержку "Северному потоку-2", говорится в письме сенаторов к руководству компании Fährhafen Sassnitz GmbH., которая управляет этим портом

В порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода. Также порт обеспечивает продуктами питания российские суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна".

"Ваши поставки на" Фортуну "или" Академик Черский ", безусловно, попадут под санкции в тот момент, когда один из двух кораблей опустит в воду трубу для строительства "Северного потока-2", - говорится в письме.

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Ранее, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe начала требовать остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".