США пригрозили немецкому порту из-за строительства газопровода "Северный поток-2"

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1953
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1053
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18558
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3699
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 918
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6885
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 981
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
12
20
6
7
14
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
В Бейруте произошел взрыв - в радиусе 10 км поврежденны дома
В Бейруте произошел взрыв - в радиусе 10 км поврежденны дома
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Видео
Все видео
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Показали видео избиения украинской топ-модели на турецком пляже
Показали видео избиения украинской топ-модели на турецком пляже
Люди прятались, где могли: новые видео взрывов в Бейруте и какая ситуация сейчас
Люди прятались, где могли: новые видео взрывов в Бейруте и какая ситуация сейчас
Кандидат в президенты Беларуси заявила об угрозах с украинского номера
Кандидат в президенты Беларуси заявила об угрозах с украинского номера
Интервью
1/5
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 783
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 675
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1953
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6885
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 738
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 306
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
пятница, 07 августа 2020 02:43

США пригрозили немецкому порту из-за строительства газопровода "Северный поток-2"

1 Комментировать
США пригрозили немецкому порту из-за строительства газопровода &quot;Северный поток-2&quot;
США поставили ультиматум Германии из-за строительства "Северного потока-2". Фото: Reuters

Американские сенаторы угрожают немецкому порту Мукран санкциями из-за строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Порту угрожают ощутимые последствия, если он продолжит оказывать логистическую поддержку российскому проекту. В частности, США лишат порт перспективы "финансового выживания", если он продолжит оказывать товары, услуги и поддержку "Северному потоку-2", говорится в письме сенаторов к руководству компании Fährhafen Sassnitz GmbH., которая управляет этим портом

В порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода. Также порт обеспечивает продуктами питания российские суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна".

"Ваши поставки на" Фортуну "или" Академик Черский ", безусловно, попадут под санкции в тот момент, когда один из двух кораблей опустит в воду трубу для строительства "Северного потока-2", - говорится в письме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транзит российского газа через Украину существенно сократился: причины

Ранее, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe начала требовать остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США пригрозили немецкому порту из-за строительства газопровода "Северный поток-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на &quot;Москвиче&quot; отомстил патрульным
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на "Москвиче" отомстил патрульным
5
 Просмотров: 7974
&quot;Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки&quot; - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга
"Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки" - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга Просмотров: 7533
Лидер &quot;Аталанты&quot; застал жену в постели с другим мужчиной
Лидер "Аталанты" застал жену в постели с другим мужчиной Просмотров: 6111
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 5895
30 ножевых в спину, и еще 20 - в грудь: подробности страшной расправы над 8-летним мальчиком
30 ножевых в спину, и еще 20 - в грудь: подробности страшной расправы над 8-летним мальчиком Просмотров: 5697
Мир
В Бейруте задержали 16 человек из-за взрыва
В Бейруте задержали 16 человек из-за взрыва Просмотров: 27
У Японии произошло мощное землетрясение
У Японии произошло мощное землетрясение Просмотров: 360
Сколько санкционных продуктов уничтожили в России за пять лет
Сколько санкционных продуктов уничтожили в России за пять лет 1 Просмотров: 171
Немецкие экологи требуют остановить строительство "Северного потока-2"
Немецкие экологи требуют остановить строительство "Северного потока-2" 1 Просмотров: 243
Google заблокировал почти сотню пророссийских YouTube-каналов
Google заблокировал почти сотню пророссийских YouTube-каналов 1 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
8
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
3
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
1
Кличко сойдется с Пальчевским в борьбе за Киев
Голосов: 601
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua