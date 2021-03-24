США пригрозили Германии реальными санкциями из-за "Северного потока-2"

Энтони Блинкен сообщил о возможности ввода санкций против Германии и компаний, которую задействованы в будивництсви газопровода. Фото: Getty Images

США могут ввести санкции против газопровода "Северный поток-2". В них могут попасть европейские компании, которые причастны к строительству.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

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По его словам, ограничения - это вполне реальная возможность. Это он сказал в беседе с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Блинкен не захотел делиться подробностями разговора. Однако секретарь добавил, что США внимательно следит за строительством газопровода по дну Балтийского моря, которое почти завершено.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство газопровода "Северный поток-2".