США придется найти внутреннее согласие

Эксперт-международник Николай Капитоненко / facebook

Администрации новоизбранного президента США Джо Байдена придется найти понимание в разделенной стране и реформировать институты после скандального штурма Капитолия 6 января. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал эксперт Международного центра перспективных исследований, кандидат политических наук Николай Капитоненко.

"События в Америке предсказуемы, хотя несколько неожиданные. Напряжение росло в обществе в течение года выборов. Было понятно, что оно в что-то выльется. Выпуск энергии произошел в штурме. Для американцев будет важно решить проблемы, которые до этого события привели - преодолеть раскол в обществе, наладить работу институтов, связанных с выборами, восстановить общественный диалог и взаимопонимание, безопасность, по которой ударили коронавирус и его экономические последствия. В целом, ничего в стране принципиально не изменится", - сказал Капитоненко.

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"Среди проблем в США наиболее острыми являются те, которые связаны с выборами и их результатами, которые радикализировали общество. Хотя близкие результаты между двумя кандидатами - довольно частые в американской истории, следует увеличивать доверие общества к результатам выборов. Возможно, скорректировать то, как работает Комиссия выборщиков, и, в целом, как проводят выборы в США", - говорит эксперт.

Капитоненко считает, что рано говорить, что в Америке появилась третья сила трампистов, параллельно до республиканцев и демократов. В Трампа есть собственное большое количество сторонников, но неизвестно, останется ли оно таким же после того, как он уйдет с поста президента и активной политики. Насколько это явление долгосрочное, покажут ближайшие выборы в США.

"Соотношение сил между демократами и республиканцами остается сбалансированным. - считает эксперт. - Американская система базируется на балансах. Демократы будут иметь определенное преимущество, потому что у них большинство в обеих палатах Конгресса и свой президент, но это не преимущество, которое даст им возможность делать, что заблагорассудится. В начале правления Трампа у него было большое преимущество, но это не дало ему возможности провести много вещей, которые обещал".

По мнению международного эксперта, от событий в Америке для Украины ничего существенно не изменится. Внешняя политика США в отношении Киева неизменна со времен президента Обамы: будут снова разговоры об украинской коррупции, поддержка украинских реформ примерно на том же уровне, что и до сих пор, финансовая помощь, и, возможно, поставки оружия в Украину".