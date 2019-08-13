США получили много информации: Трамп о взрыве на полигоне под российским Архангельском

На полигоне под российским Архангельском произошел взрыв ракеты. Погибли 5 человек. Фото - Обозреватель

Взрыв ракеты на полигоне под российским Архангельском позволил США получить много новой и важной информации. Соединенные Штаты обладают более продвинутым технологиям. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Взрыв заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами, отметил в Twitter.

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"США многое поняли после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российской Skyfall заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!", - написал он.

Skyfall - так НАТО классифицирует русскую экспериментальную крылатую ракету "Буревестник", которая, по некоторым данным, имеет ядерный двигатель и способна нести ядерный заряд.

ЧП произошло на военном полигоне вблизи поселка Ньонокса в Архангельской области России 8 августа. Во время испытания ракетного двигателя произошел пожар и взрыв. . Государственная корпорация "Росатом" сообщила о гибели 5 своих работников. Также пострадали еще 2 сотрудника Минобороны РФ. СМИ говорят о еще 15 пострадавших. По неподтвержденной информации, у них - радиационное облучение. В международной природоохранной организации Greenpeace утверждают, что уровень радиации после взрыва был превышен в 20 раз. Однако, по данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки РФ, радиационная обстановка в районе катастрофы находилась в пределах нормы.