США покажут Китаю мощь своей военной авиации

США покажет истребители нового поколения на военных учениях в Тихом океане. Фото: militarycabinet.com

Более двух десятков истребителей США F-22 Raptor примут участие в военных учениях в западной части Тихого океана.

"У нас никогда не было такого количества "Раптор", задействованных одновременно в зоне действий Тихоокеанских военно-воздушных сил", - сказал их командующий Кен Вилсбах, передает CNN.

Направления такого количества истребителей - четкий сигнал Китаю на фоне эскалации напряженности между Пекином и Вашингтоном, считают эксперты.

"Тихоокеанские ВВС показывают, что во время военных действий по первому требованию могут развернуть столько же или больше самолетов пятого поколения, чем сегодня имеет Китай", - отметил военный аналитик Карл Шустер. В Китае насчитывается от 20 до 24 боевых истребителей, добавил он.

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Учения под названием Pacific Iron 2021 состоятся в июле, на них будут задействованы небольшие аэродромы на островах Гуам и Тиниан.

F-22 считается первым истребителем пятого поколения на вооружении ВВС США и является одним из самых современных истребителей в мире.

В США на вооружении находится около 180 истребителей F-22.

С 28 июня по 10 июля в Черном море состоялись международные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых были США и Украина. Всего в маневрах участвуют более 30 стран. На фоне маневров Sea Breeze НАТО в Черном море российские военные корабли провели учения с боевой стрельбой.