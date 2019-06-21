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пятница, 21 июня 2019 07:42

США похвалили Гройсмана

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США похвалили Гройсмана
Госдепартамент США надеется на победу Украины в борьбе с работорговлей. ФОТО: УНН

В США представили доклад Госдепартамента о торговле людьми. Авторы доклада оценивают усилия государств по всему миру в борьбе с торговлей людьми и выделяют наиболее эффективные стратегии для противодействия этому преступлению и защиты жертв.

" Правительство Украины не в полной мере соблюдает минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми, но прилагает значительные усилия для этого. Правительство продемонстрировало общее увеличение усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом, поэтому Украина осталась на уровне 2 ", - говорится в докладе Госдепартамента, передает УНН.

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Уровень 1 имеют страны, правительства которых полностью выполняют минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми.

На уровне 2 - страны, правительства которых не в полной мере соблюдают требования, но прилагают значительные усилия, чтобы привести законодательство в соответствие с ними.

Уровень 3 - страны, правительства которых не в полной мере соответствуют минимальным стандартам и не прилагают значительных усилий для этого.

В Хмельницком задержали местную жительницу, которая пыталась продать в сексуальное рабство собственного ребенка.

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Дата
21
июня

Золотое украшение арехеолог нашел по дороге в туалет

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