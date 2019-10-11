США перебрасывают новые силы в Саудовскую Аравию

США отправляют дополнительные силы в Саудовскую Аравию. Фото: People

США снова перебрасывают дополнительные силы в Саудовскую Аравию для обороны страны после нападения беспилотников на нефтяные объекты.

В Саудовскую Аравию отправят две эскадрильи истребителей, две батареи Patriot и одну современную систему воздушной и противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщает Reuters.

"В совокупности с другими развертываниями это составляет дополнительные 3000 сил, которые были расширены или направлены в течении последнего месяца", - отметил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Гофман.

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В ночь на 14 сентября беспилотники совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате нападений добыча нефти в стране сократилась вдвое.