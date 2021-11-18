США озабочены испытанием гиперзвукового оружия в Китае

В КНР обвинения отрицают. Фото: Reuters

В США назвали постоянной угрозой испытание китайского гиперзвукового оружия.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает "Інтерфакс-Україна".

"Вы знаете, что нас беспокоит военный потенциал, который продолжает развивать Китай. Я уже отмечал, что мы рассматриваем Китай как вызов на ближайшую перспективу", - заявил Остин на брифинге.

США пытаются разработать соответствующие средства и правильный подход, который будет необходим и эффективен в столкновении с Китаем или Россией.

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы гарантировать защиту нашей страны от ряда возникающих угроз", - подытожил министр обороны США.

В оборонной компании Raytheon Technologies Corporation отмечали, что США на несколько лет отстают от Китая в разработке гиперзвукового оружия.

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Китай утверждал, что испытывал не оружие, а космический летательный аппарат многократного использования.

Президент США Джо Байден после онлайн-встречи с главой КНР Си Цзиньпином заявил о новом этапе взаимодействия между странами в ряде сфер. Байден также подчеркнул поддержку Вашингтоном закона об отношениях с Тайванем, об этом он заявил во вторник журналистам в штате Нью-Гэмпшир.