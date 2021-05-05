США оставляют за собой право вводить санкции против РФ - Псаки

Соединенные Штаты готовы конструктивно взаимодействовать с Россией, если она прекратит агрессивные действия. Фото: Reuters

США выражают обеспокоенность действиями Москвы и оставляют за собой право привлекать Россию к ответственности в случае, если РФ не прекратит злонамеренной деятельности. Как это было после попытки Кремля вмешаться в выборы в Америке или в случае с ситуацией, в которой оказался оппозиционер Алексей Навальный.

Соединенные Штаты готовы конструктивно взаимодействовать с Россией, если она прекратит агрессивные действия и риторику, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы считаем, что существуют области, где мы можем продолжать совместную работу. Именно так исторически складываются отношения в области безопасности, дипломатические отношения по всему миру. Вашингтон посылает Москве ясный сигнал о том, что США не стремятся к эскалации", - сказала она.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой, но все будет зависеть от политики Кремля и от его агрессивности. 2 марта США ввели санкции за отравление Алексея Навального и его противоправное заключение. В апреле США ввели санкции против 32 субъектов и физических лиц России за попытки повлиять на президентские выборы в 2020 году. А также за хакерские атаки.