США обеспокоены передвижением российских войск на границе с Украиной

Российские войска на границе с Украиной. Фото: Украинская правда

В Пентагоне обеспокоены передвижением войск Российской Федерации на границе с Украиной.

"Это беспокоит и мы внимательно следим за войсками РФ. И снова мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях", заявил спикер американского оборонного ведомства Джон Кирби во время брифинга.

Он заявил, що США "следят за передвижением российских военных в их западных районах и вокруг Украины".

"Мы продолжаем призывать их соблюдать Минские договоренности и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул Кирби.

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Джо Байдена призвали оказать дополнительную военную помощь Украине, в том числе за счет поставок вооружений, через сообщения СМИ о якобы имеющемся наращивании военной активности России у границ с Украиной.