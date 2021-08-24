США не будут эвакуировать афганцев на военные базы в Южной Кореи и Японии

 
Ексклюзивы
1/5
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 117
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 288
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 468
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 207
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Просмотров: 2682
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 729
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 279
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 342
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 2394
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Фото
Все фото
6
6
7
3
3
Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу
Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Сокрушительный ураган несется по стране и убивает людей: фото стихии
Сокрушительный ураган несется по стране и убивает людей: фото стихии
В Москве журналисты устроили митинг, их запихнули в автозак
В Москве журналисты устроили митинг, их запихнули в автозак
Видео
Все видео
В России в небо подняли флаг Украины
В России в небо подняли флаг Украины
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
Меркель приехала к Путину в годовщину отравления Навального
Меркель приехала к Путину в годовщину отравления Навального
Афганскую телеведущую не пускают на работу на фоне обещаний "Талибана" сохранить права женщин
Афганскую телеведущую не пускают на работу на фоне обещаний "Талибана" сохранить права женщин
Террорист угрожает устроить взрыв возле Конгресса
Террорист угрожает устроить взрыв возле Конгресса
Интервью
1/5
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 171
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1170
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1755
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 810
Колонка
24 августа 2021
Просмотров: 45
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
вторник, 24 августа 2021 13:47

США не будут эвакуировать афганцев на военные базы в Южной Кореи и Японии

  Комментировать
США не будут эвакуировать афганцев на военные базы в Южной Кореи и Японии
Военные США оказывают помощь во время эвакуации в аэропорту Кабула, 22 августа 2021 года / REUTERS

США отказались от идеи использовать свои крупнейшие зарубежные военные базы в Южной Корее и Японии для временного размещения афганских беженцев. Об этом сообщают источники, знающие вопрос.

США "похоже, нашли лучшие места и решили исключить обе страны из списка по причинам логистики и географии", - сказал источник. Об этом пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабуле захватили украинский самолет

Источник добавил, что правительство Южной Кореи положительно отреагировало, когда США впервые выдвинули эту идею. По словам источников, Сеул также работает с Вашингтоном над эвакуацией около 400 афганцев, которые работали с южнокорейскими военными и спасателями, для эвакуации их в южнокорейскую столицу.

Большинство афганцев - это медицинский персонал, инженеры, переводчики и другие лица, которые помогали южнокорейским войскам, дислоцированным там в 2001-2014 годах.

"Несмотря на некоторое внутреннее сопротивление принятию беженцев, эти люди помогли нам, и это должно быть сделано с учетом гуманитарных соображений и доверия международного сообщества", - сказал источник.

В Кабуле тысячи людей спешат в аэропорт, отчаянно пытаясь бежать после захвата талибами афганской столицы 15 августа. США и их союзники стремятся завершить эвакуацию всех иностранцев и уязвимых афганцев до истечения крайнего срока 31 августа, согласованного с талибами, которые обещали до этой даты не атаковать западные силы.

В Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на саммите "Крымская платформа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США не будут эвакуировать афганцев на военные базы в Южной Кореи и Японии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу

Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей

Самое читаемое
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 11124
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 4779
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 3411
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются Просмотров: 2961
Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых
Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых Просмотров: 2880
Мир
Родители продают все, что имеют, чтобы выкупить детей
Родители продают все, что имеют, чтобы выкупить детей Просмотров: 216
Меркель в Киеве обсуждала мир на востоке Украины и "Северный поток-2" - что о нас пишет мировая пресса
Меркель в Киеве обсуждала мир на востоке Украины и "Северный поток-2" - что о нас пишет мировая пресса
 Просмотров: 225
Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу
Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу
6
 Просмотров: 513
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
 1 Просмотров: 468
Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей
Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
1
Соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины нужно продолжить - Меркель
1
Украина до сих пор рассчитывает на поставки оружия из Германии - Зеленский
Голосов: 205
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть