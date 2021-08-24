США не будут эвакуировать афганцев на военные базы в Южной Кореи и Японии

Военные США оказывают помощь во время эвакуации в аэропорту Кабула, 22 августа 2021 года / REUTERS

США отказались от идеи использовать свои крупнейшие зарубежные военные базы в Южной Корее и Японии для временного размещения афганских беженцев. Об этом сообщают источники, знающие вопрос.

США "похоже, нашли лучшие места и решили исключить обе страны из списка по причинам логистики и географии", - сказал источник. Об этом пишет Reuters.

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Источник добавил, что правительство Южной Кореи положительно отреагировало, когда США впервые выдвинули эту идею. По словам источников, Сеул также работает с Вашингтоном над эвакуацией около 400 афганцев, которые работали с южнокорейскими военными и спасателями, для эвакуации их в южнокорейскую столицу.

Большинство афганцев - это медицинский персонал, инженеры, переводчики и другие лица, которые помогали южнокорейским войскам, дислоцированным там в 2001-2014 годах.

"Несмотря на некоторое внутреннее сопротивление принятию беженцев, эти люди помогли нам, и это должно быть сделано с учетом гуманитарных соображений и доверия международного сообщества", - сказал источник.

В Кабуле тысячи людей спешат в аэропорт, отчаянно пытаясь бежать после захвата талибами афганской столицы 15 августа. США и их союзники стремятся завершить эвакуацию всех иностранцев и уязвимых афганцев до истечения крайнего срока 31 августа, согласованного с талибами, которые обещали до этой даты не атаковать западные силы.

В Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на саммите "Крымская платформа".