США не будет поставлять Турции самолеты из-за закупки российских систем ПВО

США отменили поставки истребителей F-35 Турции Фото: modernweapon

Законодатели Конгресса США официально запретили поставки истребителей F-35 Joint Strike Fighter турецкой армии, заблокировав окончательную версию бюджета Пентагона на следующий финансовый год.

"Палата представителей и Сенат приняли законодательство, которое запрещает поставки передового реактивного истребителя в войска Анкары до тех пор, пока Пентагон не "проведет оценку значительного изменения участия Турции в программе F-35. Включая потенциальную ликвидацию такого участия", - заявили законодатели, пишет The Washington Times.

Они также потребовали немедленного освобождения американского пастора Эндрю Брансона, а также всех других "американских граждан, неправомерно или незаконно задержанных в Турции". Документ направлен в Белый дом на подпись президента Дональда Трампа.

Брансон был обвинен в шпионаже и связях с террористической группой. По словам турецких прокуроров, Брансон якобы работал клириком Фетхуллаха Ґюлена, который живет в США, с целью свергнуть президента Турции Реджепа Эрдогана в 2016 году, а также помогал запрещенной Рабочей партии Курдистана, или РПК.

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Вопрос поставок F-35 был использован законодателями Конгресса, чтобы оказать давление на Турцию в связи с усилением военных связей с Россией. На прошлой неделе главный дипломат США предупредил Турцию о санкциях в случае покупки ракет российского производства.

"Мы хотим, чтобы системы, приобретенные нашими союзниками, как и ранее, поддерживали наших союзников", - сказала исполняющая обязанности помощника госсекретаря по политическим вопросам Тина Кайданов.

Кайданов отметила, что США обеспокоены тем, что покупка этих систем у россиян будет поддерживать их действия на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других потенциальных горячих точках по всему миру.

Запрет поставок истребителей не позволит Москве получить важные знания о работе F-35, которая является военной тайной Вашингтона. Также этот шаг снизит военную операционную совместимость между Турцией, союзником НАТО и ее партнерами.

В 2019 году США планирует выделить 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Часть суммы, а именно 50 млн выделят на летальные виды вооружений. Об этом сообщает Посольство Украины в США.