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суббота, 19 декабря 2020 15:15

США наказали более полусотни китайский компаний

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США наказали более полусотни китайский компаний
США ввели санкции против китайских компаний. Фото: rtvi.com

Правительство США ввел торговые санкции против более полусотни китайских субъектов.

"США вводят новые ограничения против отдельных субъектов деятельности, которые подрывают нашу национальную безопасность и внешнеполитические интересы. В частности, Министерство торговли США добавило 59 организаций из КНР к своему Переченю контроля экспорта", - заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает пресс-служба Госдепа США .

4 субъекта из Китая обвиняют в предоставлении правительства КНР материалов для ДНК-тестов и высокотехнологичного оборудования, что стало проявлением существенного нарушения прав человека в Китае.

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Еще 19 фигурантов оказались в списке санкций за причастность к похищению коммерческой тайны американских корпораций. Помпео подчеркнул, что это подорвало, в том числе усилия США по противодействию незаконному обороту ядерных и других радиоактивных материалов.

Отдельные ограничения введены против 36 субъектов за их деятельность, связанную с экспансией КНР в Южно-Китайском море.

США добавили еще 77 китайских фирм в черный список тех, с которыми американские компании не могут вести дело или могут с ограничениями. В общем, в черном списке уже 275 китайских фирм.

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Дата
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