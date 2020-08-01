США могут запретить соцсеть TikTok - Трамп

Мы ищем много альтернатив по TikTok - Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в стране.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает AFP.

"О TikTok. Мы можем запретить TikTok. Мы можем делать какие-то другие вещи. Есть несколько вариантов. Но многое происходит. Поэтому мы увидим, что произойдет. Но мы ищем много альтернатив по TikTok", - отметил президент.

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Стоит отметить, что китайский соцсеть могут запретить из-за опасений по поводу сбора и обработки персональных данных пользователей TikTok. Китайские законы обязывают местные компании сотрудничать с разведслужбами Китая.

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