США могут запретить соцсеть TikTok - Трамп

 
Ексклюзивы
1/5
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 189
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 747
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6039
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 882
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 756
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 567
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4599
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Фото
Все фото
14
5
3
7
9
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Видео
Все видео
Вице-президент США попал в аварию
Вице-президент США попал в аварию
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Видео с пляжа поразило сеть: как люди отдыхают во время карантина
Видео с пляжа поразило сеть: как люди отдыхают во время карантина
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6039
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 657
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 567
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 819
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
суббота, 01 августа 2020 20:25

США могут запретить соцсеть TikTok - Трамп

  Комментировать
США могут запретить соцсеть TikTok - Трамп
Мы ищем много альтернатив по TikTok - Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в стране.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает AFP.

"О TikTok. Мы можем запретить TikTok. Мы можем делать какие-то другие вещи. Есть несколько вариантов. Но многое происходит. Поэтому мы увидим, что произойдет. Но мы ищем много альтернатив по TikTok", - отметил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook заплатит $550 млн, чтобы избежать суда

Стоит отметить, что китайский соцсеть могут запретить из-за опасений по поводу сбора и обработки персональных данных пользователей TikTok. Китайские законы обязывают местные компании сотрудничать с разведслужбами Китая.

В операционной системе iOS есть проблемы с настройками приватности. Это позволяет iPhone вести скрытую съемку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США могут запретить соцсеть TikTok - Трамп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Варшавское восстание было подавлено за месяц

Крымский хан пожаловался на казаков литовскому князю

Английские моряки считали эскимосов азиатами

Над советской субмариной подняли украинский флаг

Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов

Самое читаемое
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 11457
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло Просмотров: 9558
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 8433
Когда ЕС может открыть границы для украинцев
Когда ЕС может открыть границы для украинцев Просмотров: 7605
Белорусский следователь развенчал ложь &quot;вагнеровцев&quot;
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев" 3 Просмотров: 7398
Мир
Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший минисериал
Сериал "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший минисериал Просмотров: 27
Ученые разгадали тайну одного из самых загадочных объектов во Вселенной
Ученые разгадали тайну одного из самых загадочных объектов во Вселенной Просмотров: 540
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
14
 Просмотров: 1269
Расчленение тела украинского рэпера: жена музыканта шокировала признанием
Расчленение тела украинского рэпера: жена музыканта шокировала признанием Просмотров: 1674
Тела сбрасывал крокодилам: задержали серийного убийцу
Тела сбрасывал крокодилам: задержали серийного убийцу Просмотров: 486
Больше всего комментируют
46
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
9
Над советской субмариной подняли украинский флаг
7
В столичных школах перед началом уроков будут петь гимн
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
3
Россия пригрозила официальными поставками вооружения на Донбасс
Голосов: 401
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua