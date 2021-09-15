США могут передать Украине компоненты ПВО "Железный купол"

Система "Железный купол" в Израиле / Reuters

CША могут предоставить Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол".

Такую использует Израиль. Об этом пишет издания Politico, ссылаясь на предложение в Конгрессе для администрации президента США Джо Байдена. Со ссылкой на Politico пишет "Зеркало недели".

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По данным Politico, американские законодатели включили в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 год поправку о предоставлении Киеву компонентов системы ПВО. Автор поправки - законодатель из Флориды Скотт Франклин. Пентагон должен представить доклад с описанием вариантов потенциальной продажи или передачи ВСУ систем, которые, вероятно, не будут использоваться в ближайшее время в США.

В 2019 году армия США получила две батареи "Железного купола", но их не интегрировали в систему ПВО, поскольку они не спроектированы для работы в рамках новой американской армейской системы. Эти две батареи могут стать вероятными "кандидатами" для передачи Киеву. Американский эксперт Майкл Кауфман отмечает, что возникает вопрос относительно эффективности этой системы в Украине.

"С тактической точки зрения она может не быть эффективной на близком расстоянии или на линии соприкосновения, поскольку система рискует быть быстро снесенной российскими ракетными системами залпового огня. Но она может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит защищать определенный важный объект или командный центр на востоке Украины", - говорит Кауфман.

По данным DW, один выстрел этой системы стоит 66 тыс. евро. Из-за такой стоимости Израиль с помощью "Железного купола" перехватывает не все выстрелы врагов, а только те, которые направлены в густонаселенные районы. Задача "Железного купола" - защита страны от баллистических, крылатых ракет, снарядов и воздушных угроз других видов. Батареи ПВО состоят из ракет-перехватчиков, радаров, а также систем управления. Последние занимаются анализом того, куда может попасть вражеский снаряд.

Радиолокационная технология должна определить потенциально опасные ракеты - то есть те, которые могут попасть в жилой сектор. Потом система определяет, какие из них стоит перехватить. Сами ракеты-перехватчики запускаются вверх с мобильных или стационарных станций. После этого они разрывают вражеские ракеты в воздухе.

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