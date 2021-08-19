США могут нанести удар по Афганистану

Талибы получили большое количество американской техники. Фото: Reuters

США могут обстрелять американскую военную технику, которую захватили талибы.

"Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит "Талибану", - сказал Reuters американский чиновник на условиях анонимности.

В Вашингтоне опасаются, что это оружие используют для убийств мирных жителей. Оно может оказаться в руках Китая или России.

США могут нанести авиаудары по большому оборудованию, такому как вертолеты. Но это может вызвать противодействие "Талибана".

Сейчас нет точных цифр, сколько оружия оказалось у талибов. По последним оценкам разведки, они контролируют более 2 тыс. бронемашин и до 40 летательных аппаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талибы стреляют в тех, кто хочет бежать из Афганистана

В США добавили, что хотя талибы получили доступ к вертолётам, эта техника требует регулярного технического обслуживания и квалификации пилотов.

В международном аэропорту Кабула, Афганистан, продолжается эвакуация иностранцев и некоторых афганцев из-за захвата власти в стране исламистским движением "Талибан". В аэропорту погибли 12 человек. Люди погибли в давке или от огнестрельных ран. Боевики якобы требуют покинуть аэропорт тех афганцев, которые не имеют правильных документов.