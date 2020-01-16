США и Китай подписали соглашение о начале восстановления торговых отношений

Китай и США начали нормализовать отношения. Фото: Корреспондент

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Церемония подписания прошла в Белом доме, передает пресс-служба президента США.

"Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение. Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем", - сказал Трамп перед подписанием.

Лю Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином, в котором отмечается, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Первая фаза соглашения предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года. В обмен на это США незначительно сократят некоторые пошлины и не будут вводить дополнительные меры в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары.

Переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

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Соглашение станет прочным перемирием, которое положит конец торговой войне между Пекином и Вашингтоном, продолжавшейся почти два года. В силе остается множество пошлин, наложенных на китайские товары на сумму $360 млрд. Китай, в свою очередь, не идет на уступки в ключевых аспектах, волновавших США.