США и Израиль испытали новую ракетную систему

Новую систему ПВО до Аляски доставили украинские самолеты Фото: copybook.com

Израиль и США провели успешные испытания новой системы противовоздушной обороны на Аляске. Батарею системы "Стрела 3" в пункт назначения доставили 2 украинские самолета Ан-124 "Руслан".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Стрела 3" дает его стране возможность действовать против баллистических ракет, выпущенных из Ирана и из любого другого места, сообщает UNN.

Комплекс является частью многослойного щита, который Израиль разрабатывает для защиты от ракет, выпущенных из Газы и Ливана, а также от иранских ракет большой дальности.

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24 декабря 1982-го первый полет на киевском аэродроме "Святошино" совершил самый большой серийный грузовой самолет в мире Ан-124 "Руслан". Его построили в украинском конструкторском бюро имени Олега Антонова под руководством конструктора Виктора Толмачева.