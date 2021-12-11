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воскресенье, 12 декабря 2021 05:29

США и Италия обсудят ситуацию вокруг Украины

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США и Италия обсудят ситуацию вокруг Украины
Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать тесные консультации с другими союзниками. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Ливерпуле в субботу договорился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо продолжать консультироваться по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет УНН.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран "обсудили общую обеспокоенность наращиванием Россией ВС на границе с Украиной, отметили свою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России снижения напряженности и возвращения к дипломатии".

"Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать тесные консультации с другими союзниками по НАТО и партнерами по ЕС о скоординированном и всеобъемлющем подходе (по ситуации вокруг Украины)", — отметил дипломат.

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Блинкен и Ди Майо также "обсудили вопросы безопасности в Средиземноморье и подтвердили свою поддержку ливийских политических лидеров, предпринимающих меры, необходимые для проведения национальных парламентских и президентских выборов 24 декабря". Разговор состоялся на полях встречи глав МИД стран Группы семи (G7), которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) "абсолютно едины" в своей обеспокоенности наращиванием РФ военных сил на российско-украинской границе и насчет последствий для Москвы возможного вторжения в Украину.

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