США отпустили иранского ученого Масуда Солеймани. Фото: Twitter

США и Иран обменялись заключенными.

Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран - американского студента Сюэ Вана, сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Солеймани задержали сотрудники ФБР в Миннесоте в октябре 2018 года. Ему не предъявлено обвинение. Вана задержали в Иране в 2016 году по подозрению в шпионаже.

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"Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван воссоединятся со своими семьями в скором времени. Выражаю благодарность всем, кто принимал в этом участие, особенно правительству Швейцарии", - написал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Twitter.

США ввели санкции против строительного сектора Ирана. По мнению главы Госдепартамента США Майка Помпео, новые санкции позволят сохранить надзор по ядерной программе Ирана.